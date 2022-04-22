Псевдореферендум на Херсонщині поставить крапку в переговорах з РФ

Якщо російські загарбники проведуть референдум у Херсонській області про утворення чергової так званої “народної республіки”, то тим самим поставлять крапку у переговорах між Києвом та Москвою. Це ­ ультиматум української сторони. Таку заяву зробив “УП” один з українських високопосадовців на умовах анонімності.

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Нагадаємо, нещодавно радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував заяву прессекретаря російського президента Дмітрія Пєскова про те, що РФ передала Києву проєкт документа щодо мирної угоди і чекає на відповідь. Він повідомив, що Україна вивчає документ, переданий Кремлем.

За його словами, під час переговорів у Стамбулі опонентам було передано позицію української сторони. Вони вивчали її і зараз дали свої зустрічні позиції. Пєсков заявив, що РФ передала Україні свій варіант мирних домовленостей із "чіткими формулюваннями" 20 квітня. Водночас Пєсков не повідомляв, про що йдеться у кремлівському документі.