В Офісі президента підтвердили отримання від Москви документів щодо переговорів

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував заяву прессекретаря російського президента Дмитра Пєскова про те, що РФ передала Києву проєкт документа щодо мирної угоди і чекає на відповідь. Він повідомив, що Україна вивчає документ, переданий Кремлем.

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Про це він сказав у коментарі "Українській правді".

За його словами, під час переговорів у Стамбулі опонентам було передано позицію української сторони. Вони вивчали її і зараз дали свої зустрічні позиції.

"Щодо переговорного процесу, то Україна ще в рамках стамбульського раунду передала стороні опонентів свої пропозиції щодо формальних рішень. У тому числі щодо гарантій безпеки як забезпечення подальших ненападів на нашу країну. Російська сторона вивчила пропозиції та висловила свої зустрічні позиції. Далі – наша черга вивчати, порівнювати, робити висновки. У тому числі політико-юридичного характеру", — наголосив Подоляк.

Нагадаємо, спікер російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що нібито РФ передала Україні свій варіант мирних домовленостей із "чіткими формулюваннями".

Водночас Пєсков не повідомив, про що йдеться у кремлівському документі.

При цьому раніше офіційна представниця МЗС країни-агресора Росії Марія Захарова заявила, що Москва вже не довіряє українським перемовникам.

Як заявив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк, який входить до складу української делегації на переговорах, Росія серйозно робить ставку на другу фазу війни, яка вже почалася, тому поки що важко сказати, коли будуть можливі наступні прямі мирні переговори із РФ.