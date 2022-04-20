В МИД России заявили, что потеряли доверие к украинским переговорщикам

Официальная представительница МИД страны-агрессора России Мария Захарова заявила, что Москва уже не доверяет украинским переговорщикам.

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По словам представительницы оккупантов, страна-агрессор была готова к тому, что Киев в ходе переговоров поведет себя непоследовательно.

По ее словам, со стороны Офиса президента Владимира Зеленского, прозвучала просьба о ведении переговоров. В результате Россия не отказала в них.

Дальше Захарова добавила, что украинская делегация "то приезжает, то не приезжает, то участвует, то не участвует".

По мнению Захаровой, такие действия свидетельствуют о том, что "переговоры используются как отвлекающий маневр".

"Здесь уже не то что "доверяй и проверяй", здесь просто "проверяй", потому что доверия к этим людям давно уже нет", — заявила Захарова.

Кроме того она подчеркнула, что Россия сделала предупреждения Финляндии и Швеции о последствиях возможного вступления в НАТО.

"Мы свои предупреждения все сделали, и публично, и по двусторонним каналам. Они об этом знают, поэтому удивляться нечему. Обо всем их проинформировали, к чему это приведёт", — заявила Захарова.

Стоит отметить, что до начала войны России против Украины Мария Захарова неоднократно называла информацию о возможном вторжении РФ фейком и нагнетанием ситуации Западом.

Как заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, который входит в состав украинской делегации на переговорах, Россия серьезно делает ставку на вторую фазу войны, которая уже началась, поэтому пока трудно сказать, когда будут возможны следующие прямые мирные переговоры с РФ.