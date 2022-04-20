У МЗС Росії заявили, що втратили довіру до українських перемовників

Офіційна представниця МЗС країни-агресора Росії Марія Захарова заявила, що Москва вже не довіряє українським перемовникам.

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Про це повідомляють російські ЗМІ.

За словами представниці окупантів, країна-агресор була готова до того, що Київ у ході переговорів поведеться непослідовно.

За її словами, з боку Офісу президента Володимира Зеленського прозвучало прохання про ведення переговорів. В результаті Росія не відмовила в них.

Далі Захарова додала, що українська делегація "то приїжджає, то не приїжджає, то бере участь, то не бере".

На думку Захарової, такі дії свідчать про те, що "переговори використовуються як відволікаючий маневр".

"Тут уже не те, що "довіряй та перевіряй", тут просто "перевіряй", тому що довіри до цих людей давно вже немає", — заявила Захарова.

Крім того, вона наголосила, що Росія зробила попередження Фінляндії та Швеції про наслідки можливого вступу до НАТО.

"Ми свої попередження зробили і публічно, і двосторонніми каналами. Вони про це знають, тому дивуватися нічого. Про все їх поінформували, до чого це призведе", — заявила Захарова.

До початку війни Росії проти України Марія Захарова неодноразово називала інформацію про можливе вторгнення РФ фейком і нагнітанням ситуації Заходом.

Як заявив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк, який входить до складу української делегації на переговорах, Росія серйозно робить ставку на другу фазу війни, яка вже почалася, тому поки що важко сказати, коли будуть можливі наступні прямі мирні переговори з РФ.