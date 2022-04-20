Россия передала Украине проект документов в рамках переговорного процесса, — Песков

В Кремле заявили, что РФ в рамках переговорного процесса передала Украине проект документа с четкими выработанными формулировками, теперь Москва ждет ответа от Киева.

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Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, которого цитируют российские СМИ.

"В настоящее время украинской стороне передан наш проект документа, который включает в себя абсолютно четкие, выработанные формулировки. Мяч на их стороне, ждем ответа. Но, скажем так, большой склонности к интенсификации переговорного процесса украинцы не проявляют", — сказал Песков.

В то же время Песков не сообщил, о чем идет речь в кремлевском документе.

Отметим, ранее официальная представительница МИД страны-агрессора России Мария Захарова заявила, что Москва уже не доверяет украинским переговорщикам.

Как заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, который входит в состав украинской делегации на переговорах, Россия серьезно делает ставку на вторую фазу войны, которая уже началась, поэтому пока трудно сказать, когда будут возможны следующие прямые мирные переговоры с РФ.