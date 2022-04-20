Росія передала Україні проєкт документів у рамках переговорного процесу, — Пєсков

У Кремлі заявили, що РФ у рамках переговорного процесу передала Україні проєкт документа з чіткими формулюваннями, тепер Москва чекає на відповідь від Києва.

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Про це заявив речник президента Росії Дмитро Пєсков, якого цитують російські ЗМІ.

"В даний час українській стороні переданий наш проєкт документа, який включає абсолютно чіткі формулювання. М'яч на їхньому боці, чекаємо відповіді. Але, скажімо так, великої схильності до інтенсифікації переговорного процесу українці не виявляють", — сказав Пєсков.

Водночас Пєсков не повідомив, про що йдеться у кремлівському документі.

Зазначимо, що раніше офіційна представниця МЗС країни-агресора Росії Марія Захарова заявила, що Москва вже не довіряє українським перемовникам.

Як заявив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк, який входить до складу української делегації на переговорах, Росія серйозно робить ставку на другу фазу війни, яка вже почалася, тому поки що важко сказати, коли будуть можливі наступні прямі мирні переговори з РФ.