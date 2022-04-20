В Офисе президента подтвердили получение от Москвы документов по переговорам

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал заявление пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова о том, что РФ передала Киеву проект документа по мирному соглашению и ждёт ответа. Он сообщил, что Украина изучает документ, переданный Кремлем.

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Об этом он сказал в комментарии "Украинской правде".

По его словам, во время переговоров в Стамбуле оппонентам была передана позиция украинской стороны. Они изучали ее и сейчас просто дали свои встречные позиции.

"Что касается переговорного процесса, то Украина еще в рамках стамбульского раунда передала стороне оппонентов свои предложения по формальным решениям. В том числе по гарантиям безопасности как обеспечению дальнейших ненападений на нашу страну. Российская сторона изучила предложения и высказала свои встречные позиции. Дальше – наша очередь изучать, сравнивать, делать выводы. В том числе политико-юридического характера", — подчеркнул Подоляк.

Напомним, спикер российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что якобы РФ передала Украине свой вариант мирных договоренностей с "четкими формулировками".

В то же время Песков не сообщил, о чем идет речь в кремлевском документе.

При этом ранее официальная представительница МИД страны-агрессора России Мария Захарова заявила, что Москва уже не доверяет украинским переговорщикам.

Как заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, который входит в состав украинской делегации на переговорах, Россия серьезно делает ставку на вторую фазу войны, которая уже началась, поэтому пока трудно сказать, когда будут возможны следующие прямые мирные переговоры с РФ.