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Зеленский рассказал, каким может быть договор о мире с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что договор о мире с РФ может состоять из двух отдельных документов.
Об этом президент заявил во время интервью с украинскими онлайн медиа, сообщает «Украинская правда».
«Мирный договор с Россией может состоять из двух документов. Один из них должен касаться гарантий безопасности для Украины, другой непосредственно ее отношений с Российской Федерацией. Я считаю, это может быть два разных документа. Гарантии безопасности от тех, кто готов к этим гарантиям безопасности. И отдельный документ с Россией», — отметил президент.
По его словам, Москва хотела бы иметь один договор, который содержал бы решение всех вопросов. Однако стороны, которые заинтересованы в урегулировании конфликта и окончании войны не видят себя за столом с РФ.Подписывайтесь на наш YouTube канал
«Для них гарантии безопасности для Украины – это один вопрос, а договоренности с РФ – это другой вопрос. Россия хочет, чтобы все было в одном документе, а люди говорят: извини, видели, что было в Буче, обстоятельства меняются», — подытожил президент.
Напомним, ранее Зеленский сообщил, что идут переговоры, чтобы помочь украинским защитникам в Мариуполе. Однако россияне требуют от них сдаться.