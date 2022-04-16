Владимир Зеленский не исключил повторения Иловайского котла в Мариуполе

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что идут переговоры, чтобы помочь украинским защитникам в Мариуполе. Однако россияне требуют от них сдаться.

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Об этом Зеленский заявил в интервью украинским онлайн-медиа, сообщает "Украинская правда".

"Мариуполь. Ситуация очень сложная. Заблокированы наши военные, заблокированы раненые. Там гуманитарный кризис, нет еды, нет воды, нет медикаментов. Тем не менее ребята защищаются. И одной благодарности мало, потому продолжаются переговорные процессы. Доверия к переговорщикам по Мариуполю, если честно, нет. Мы договаривались, что будут гуманитарные коридоры. Хотели забрать раненых, наших женщин и детей, но Россия отказалась", — отметил президент.

По словам гаранта, власти "на связи с ребятами, которые на заблокированном заводе", разговоры идут "на разных уровнях". Зеленский добавил, что в Мариуполе есть большая проблема с пропавшими людьми, потому что россияне вывозят людей.

"Что может спасти Мариуполь? Это мощное вооружение, которое нужно предоставить как можно скорее. Второе – это вопрос переговоров. Режим прекращения огня очень необходим, чтобы забрать раненых. Но это зависит от желания России. Они предлагают нашим людям сдаться. Они относятся по-разному к нашим военным там. И вы это прекрасно знаете. И есть военные, которых они ненавидят и вряд ли сохранят им жизнь. Да, может быть Иловайск", — подытожил президент.

Напомним, в ночь с 23 на 24 августа 2014 года состоялось масштабное прямое вторжение вооруженных сил страны-агрессора на территорию Украины и дальнейшее совершение ими военных преступлений. Таким образом украинские военные, которые были задействованы в тогда еще Антитеррористической операции в Иловайске оказались в окружении. В результате этого 366 украинских воинов погибли, 429 — получили ранения различной степени тяжести, 300 — попали в плен.