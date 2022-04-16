Зеленский назвал число погибших украинских военных с начала войны

Президент Украины Владимир Зеленский назвал примерное число погибших и раненых военнослужащих ВСУ с начала полномасштабной войны, которую развязала Россия 24 февраля.

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Об этом президент сообщил в интервью CNN.

По словам Зеленского, на войне с Россией погибли от 2 500 до 3 000 украинских военных и еще более 10 000 получили ранения.

"Часть раненых в тяжелом состоянии, поэтому "сложно сказать, как много из них выживут", - сказал Зеленский.

При этом президент затруднился назвать точное количество жертв среди гражданского населения.

"Очень сложно говорить о мирных жителях, поскольку на юге нашей страны заблокированы населенные пункты Херсон, Бердянск, на востоке — Мариуполь, Волноваха. Мы просто не знаем, сколько людей погибло в той зоне, которая заблокирована", – сказал президент.

Зеленский также отметил необходимость скорейшего завершения войны, чтобы избежать еще больших потерь.

"Мы все должны сделать все возможное, чтобы эта война не была бесконечной. Чем продолжительней она, тем больше мы потеряем”, — сказал президент.

Отметим, по данным ООН, по состоянию на 14 апреля в Украине с начала войны погибли 1 964 мирных жителя. Ещё 2 613 человек получили ранения.

К большинству зарегистрированных случаев гибели и ранений привели удары оружия взрывного действия с большим радиусом поражения, включая обстрелы с применением тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные удары и авиаудары.

Количество погибшего мирного населения в Мариуполе, Киевской, Харьковской, Черниговской, Сумской областях еще точно не установлено.

Напомним, что Россия с начала полномасштабного вторжения в Украину уже потеряла более 20 тысяч военных.