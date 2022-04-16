Зеленський назвав кількість загиблих українських військових із початку війни

Президент України Володимир Зеленський назвав приблизну кількість загиблих і поранених військовослужбовців ЗСУ з початку повномасштабної війни, яку розв'язала Росія 24 лютого.

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Про це президент повідомив в інтерв'ю CNN.

За словами Зеленського, на війні з Росією загинули від 2 500 до 3 000 українських військових та ще понад 10 000 отримали поранення.

"Частина поранених у тяжкому стані, тому складно сказати, як багато з них виживуть", - сказав Зеленський.

При цьому президент не зміг назвати точну кількість жертв серед цивільного населення.

"Дуже складно говорити про мирних жителів, оскільки на півдні нашої країни заблоковано населені пункти Херсон, Бердянськ, на сході — Маріуполь, Волноваха. Ми просто не знаємо, скільки людей загинуло у тій зоні, яка заблокована", – сказав президент.

Зеленський також наголосив на необхідності якнайшвидшого завершення війни, щоб уникнути ще більших втрат.

"Ми всі повинні зробити все можливе, щоб ця війна не була нескінченною. Чим триваліша вона, тим більше ми втратимо", - сказав президент.

Зазначимо, за даними ООН станом на 14 квітня, в Україні з початку війни загинули 1 964 мирні жителі. Ще 2613 людей отримали поранення.

До більшості зареєстрованих випадків загибелі та поранень призвели удари зброї вибухової дії з великим радіусом ураження, включаючи обстріли із застосуванням важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні удари та авіаудари.

Кількість загиблого мирного населення у Маріуполі, Київській, Харківській, Чернігівській, Сумській областях ще точно не встановлена.

Нагадаємо, що Росія від початку повномасштабного вторгнення в Україну вже втратила понад 20 тисяч військових.