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Российская армия потеряла уже 20 тысяч военных с начала вторжения в Украину

Российская армия потеряла уже 20 тысяч военных с начала вторжения в Украину
Уничтоженная военная техника врага. Фото: ВСУ

Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) озвучил общие боевые потери армии РФ за время войны в Украине — с 24 февраля по 15 апреля. Сообщается, что отметка в двадцать тысяч по потерям личного состава уже пройдена.

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Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника  ориентировочно составили:

  • личного состава — около 20 000 человек;
  • танков ‒ 756 единиц;
  • боевых бронированных машин ‒ 1976 единиц;
  • артиллерийских систем — 366 единиц;
  • РСЗО — 122 единицы;
  • средства ПВО —6 6 единиц;
  • самолетов — 163 единицы;
  • вертолетов — 144 единицы;
  • автомобильной техники — 1443 единицы;
  • корабли/катера — 8 единиц;
  • цистерн с ГСМ — 76 единиц;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 135 единиц;
  • специальная техника — ​​25 единиц;
  • пусковые установки ОТРК — 4 единицы.

По информации Генштаба, данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Как сообщалось ранее, в Украине начали использовать систему распознавания лиц Clearview AI, которая содержит 10 миллиардов фото, из них 2 миллиарда из российской соцсети “ВКонтакте”. Система помогает идентифицировать погибших и бороться с дезинформацией.

Так как Россия не хочет забирать погибших военных и вернуть их семьям, Кабмин принял постановление об утверждении порядка обеспечения сбора тел (останков) погибших военнослужащих Российской Федерации, а также незаконных вооруженных формирований.

Автор:
Светлана Манько