Російська армія втратила вже 20 тисяч військових із початку вторгнення в Україну

Генштаб Збройних сил України (ЗСУ) озвучив загальні бойові втрати армії РФ за час війни в Україні – з 24 лютого по 15 квітня. Повідомляється, що позначку в двадцять тисяч за втратами особового складу вже пройдено.

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Про це повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника орієнтовно склали:

особового складу – близько 20 000 осіб;

танків – 756 одиниць;

бойових броньованих машин – 1976 одиниць;

артилерійських систем – 366 одиниць;

РСЗВ - 122 одиниці;

кошти ППО – 66 одиниць;

літаків – 163 одиниці;

вертольотів – 144 одиниці;

автомобільної техніки – 1443 одиниці;

кораблі/катери - 8 одиниць;

цистерн з ПММ - 76 одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 135 одиниць;

спеціальна техніка – 25 одиниць;

пускові установки ОТРК – 4 одиниці.

За інформацією Генштабу, дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Як повідомлялося раніше, в Україні почали використовувати систему розпізнавання осіб Clearview AI, яка містить 10 мільярдів фото, з них 2 мільярди з російської соцмережі "ВКонтакті". Система допомагає ідентифікувати загиблих та боротися з дезінформацією.

Оскільки Росія не хоче забирати загиблих військових та повернути їх сім'ям, Кабмін прийняв ухвалу про затвердження порядку забезпечення збору тіл (останків) загиблих військовослужбовців Російської Федерації і навіть незаконних збройних формувань.