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Російська армія втратила вже 20 тисяч військових із початку вторгнення в Україну
Генштаб Збройних сил України (ЗСУ) озвучив загальні бойові втрати армії РФ за час війни в Україні – з 24 лютого по 15 квітня. Повідомляється, що позначку в двадцять тисяч за втратами особового складу вже пройдено.
Про це повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника орієнтовно склали:
- особового складу – близько 20 000 осіб;
- танків – 756 одиниць;
- бойових броньованих машин – 1976 одиниць;
- артилерійських систем – 366 одиниць;
- РСЗВ - 122 одиниці;
- кошти ППО – 66 одиниць;
- літаків – 163 одиниці;
- вертольотів – 144 одиниці;
- автомобільної техніки – 1443 одиниці;
- кораблі/катери - 8 одиниць;
- цистерн з ПММ - 76 одиниць;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 135 одиниць;
- спеціальна техніка – 25 одиниць;
- пускові установки ОТРК – 4 одиниці.
За інформацією Генштабу, дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Як повідомлялося раніше, в Україні почали використовувати систему розпізнавання осіб Clearview AI, яка містить 10 мільярдів фото, з них 2 мільярди з російської соцмережі "ВКонтакті". Система допомагає ідентифікувати загиблих та боротися з дезінформацією.
Оскільки Росія не хоче забирати загиблих військових та повернути їх сім'ям, Кабмін прийняв ухвалу про затвердження порядку забезпечення збору тіл (останків) загиблих військовослужбовців Російської Федерації і навіть незаконних збройних формувань.