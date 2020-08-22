Генпрокуратура назвала виновных в Иловайской трагедии

Единственным фактором, который привел к трагическим событиям в Иловайске в августе 2014 года, является военная агрессия Вооруженных сил России.

Об этом сказано в заявлении Офиса генпрокурора к шестой годовщине Иловайской трагедии, в результате которой погибло более 300 украинских военных.

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Как установила прокуратура, в ночь с 23 на 24 августа 2014 года состоялось масштабное прямое вторжение вооруженных сил страны-агрессора на территорию Украины и дальнейшее совершение ими военных преступлений.

На тот момент силы ВС РФ состояли из девяти батальонно-тактических групп: 3500 человек личного состава, до 60 танков, до 320 БМД (БМП), до 60 орудий, до 45 минометов и 5 противотанковых ракетных комплексов.

Уже 24-25 августа батальоны МВД Украины "Днепр-1", "Миротворец", "Свитязь", "Херсон", "Ивано-Франковск", Нацгвардии "Донбасс" и силы сектора "Б" попали в окружение врага.

Указано, что 26-28 августа между руководством АТО и генштабом ВС РФ начались переговоры о предоставлении гарантий безопасных гуманитарных коридоров для выхода из окружения военнослужащих ВСУ и других военных формирований Украины по согласованным маршрутам.

"Однако 29 августа 2014 года по непосредственному указанию и приказу командования Генерального штаба ВС РФ, в нарушение требования статьи 37 Дополнительного протокола к Женевской конвенции 1949 года, российские военнослужащие в упор расстреляли из тяжелого вооружения колонны украинских военных вместе с тремя пленными российскими десантниками", — говорится в заявлении.

Кроме того, в указанный период времени, по непосредственному указанию и приказу командования Генерального штаба ВС РФ, российские военнослужащие и подконтрольные им незаконные вооруженные формирования совершили убийства раненых украинских военнослужащих, которые в результате полученных травм не сопротивлялись.

"Таким образом, было совершено вероломное убийство 366 украинских воинов, 429 — получили ранения различной степени тяжести, 300 — попали в плен", — доложили в прокуратуре.

Известно, что по результатам расследования агрессивной войны РФ против Украины, в целом в настоящее время привлечены к уголовной ответственности за совершение преступлений 110 человек, в том числе 68 граждан РФ, среди которых 21 министр. Указанные лица объявлены в розыск.

Также в суд направлено 48 обвинительных актов в отношении 51 лица. Приговорами украинских судов 35 человек уже осуждены, в том числе 13 граждан РФ, среди которых 3 военнослужащих ВС РФ.

Ранее британская исследовательская группа Forensic Architecture обнародовала новые доказательства участия России в войне на Донбассе, в частности в боях за Иловайск в августе 2014 года.