Володимир Зеленський не виключив повторення Іловайського котла у Маріуполі

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що йдуть переговори, аби допомогти українським захисникам у Маріуполі. Проте росіяни вимагають від них здатися.

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Про це Зеленський заявив в інтерв'ю українським онлайн-медіа, повідомляє "Українська правда".

"Маріуполь. Ситуація дуже складна. Заблоковано наших військових, заблоковано поранених. Там гуманітарна криза, немає їжі, немає води, медикаментів. Проте хлопці захищаються. І однієї подяки мало, тому продовжуються переговорні процеси. Довіри до переговорників щодо Маріуполя, якщо чесно, немає. Ми домовлялися, що будуть гуманітарні коридори. Хотіли забрати поранених, наших жінок та дітей, але Росія відмовилася", - зазначив президент.

За словами гаранта, влада "на зв'язку з хлопцями, які на заблокованому заводі", розмови йдуть "на різних рівнях". Зеленський додав, що у Маріуполі є велика проблема зі зниклими людьми, бо росіяни вивозять людей.

"Що може врятувати Маріуполь? Це потужне озброєння, яке потрібно надати якнайшвидше. Друге – це питання переговорів. Режим припинення вогню необхідний, щоб забрати поранених. Але це залежить від бажання Росії. Вони пропонують нашим людям здатися. Вони ставляться по-різному до наших військових там. І ви це чудово знаєте. І є військові, яких вони ненавидять і навряд чи збережуть їм життя. Так, можливий Іловайськ", — підсумував президент.

Нагадаємо, у ніч з 23 на 24 серпня 2014 року відбулося масштабне пряме вторгнення збройних сил країни-агресора на територію України та подальше скоєння ними військових злочинів. Таким чином українські військові, які були задіяні в тоді ще антитерористичній операції в Іловайську, опинилися в оточенні. Внаслідок цього 366 українських воїнів загинули, 429 отримали поранення різного ступеня тяжкості, 300 потрапили в полон.