Зеленський розповів, яким може бути договір про мир із Росією

Президент України Володимир Зеленський вважає, що договір про мир із РФ може складатися із двох окремих документів.

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Про це президент заявив під час інтерв'ю з українськими онлайн медіа, повідомляє «Українська правда».

«Мирний договір із Росією може складатися із двох документів. Один із них має стосуватися гарантій безпеки для України, інший безпосередньо щодо її відносин із Російською Федерацією. Я вважаю, це може бути два різні документи. Гарантії безпеки від тих, хто готовий до цих гарантій безпеки. І окремий документ із Росією», - зазначив президент.

За його словами, Москва хотіла б мати один договір, який містив би вирішення всіх питань. Однак сторони, які зацікавлені у врегулюванні конфлікту та закінченні війни не бачать себе за столом із РФ.

«Для них гарантії безпеки для України – це одне питання, а домовленості із РФ – це інше питання. Росія хоче, щоб все було в одному документі, а люди кажуть: вибач, бачили, що було в Бучі, обставини змінюються", - підсумував президент.

Нагадаємо, раніше Зеленський повідомив, що йдуть переговори, щоб допомогти українським захисникам у Маріуполі. Проте росіяни вимагають від них здатися.