Псевдореферендум в Херсонской области поставит точку в переговорах с РФ

Если российские захватчики проведут референдум в Херсонской области по созданию очередной так называемой “народной республики”, то тем самым поставят точку в переговорах между Киевом и Москвой. Это ультиматум украинской стороны. Такое заявление сделал “УП” один из украинских чиновников на условиях анонимности.

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Напомним, недавно советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал заявление пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова о том, что РФ передала Киеву проект документа по мирному соглашению и ждет ответа. Он сообщил, что Украина изучает документ, переданный Кремлем.

По его словам, во время переговоров в Стамбуле оппонентам была передана позиция украинской стороны. Они изучали его и сейчас дали свои встречные позиции. Песков заявил, что РФ передала Украине свой вариант мирных договоренностей с "четкими формулировками" 20 апреля. В то же время Песков не сообщал, о чем идет речь в кремлевском документе.