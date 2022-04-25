У Херсоні військові РФ захопили міськраду, - мер

У понеділок, 25 квітня, російські військові захопили будівлю міської ради Херсона. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив мер Ігор Колихаєв.

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"Сьогодні ввечері до будівлі Херсонської міськради увійшли озброєні, забрали ключі, змінили охорону на свою. Я виїхав о 19.45 – прапор України ще був над мерією", - написав Колихаєв.

Він повідомив, що подробиці захоплення розповість згодом.

Нагадаємо, що на тимчасово захопленій території Херсонської області окупанти планують провести так званий "референдум", а також "перепис населення".

У цей час місцеві жителі активно протистоять спробам окупантів провести якісь фейкові референдуми чи якимось іншим способом створити враження, що у цих містах можливий "російський світ".

27 квітня в окупованому Херсоні заплановано мирний мітинг проти проведення так званого референдуму про створення горезвісної “Херсонської народної республіки”.