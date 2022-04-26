Зеленский сказал о последствиях попытки России поставить коллаборантов "во главе" Херсонской области

Попытка России создать "власть" на оккупированной части Украины приведет к новым жестким санкциям. Об этом в видеообращении заявил президент Владимир Зеленский.

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"Российские войска стараются изобразить в Херсоне и части Запорожской области якобы "новую власть". Меняют флаги, демонстрируют каких-то там "самоубийц" в роли коллаборантов. А что это дает России? Только новые потери", — сказал глава государства.

По его словам, будет новый санкционный пакет от Евросоюза, ужесточат ограничения для торговли с РФ.

"Неминуемым будет отказ большинства стран мира от российской нефти и других российских энергоносителей. Ни одной адекватной стране не захочется приглашать к сотрудничеству "Росатом", - уверен Зеленский.

Он также отметил, что большинство россиян заплатит бедностью за агрессивную политику Кремля.

"Каждого военного преступника и коллаборанта мы установим, найдем и обязательно привлечем к ответственности", - добавил президент.

Напомним, в понедельник, 25 апреля, русские военные захватили здание городского совета Херсона. Затем назначили "председателей" оккупационных администраций горсовета и облгосадминистрации.