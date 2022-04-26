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Российские оккупанты назначили "глав" Херсона и области
В Херсоне военные РФ назначили “председателей” оккупационных администраций горсовета и облгосадминистрации. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Геннадий Лагута.
"Главой" оккупационной администрации Херсонской области назначили Владимира Сальдо. В С 2002 по 2012 год он был мэром Херсона, а затем народным депутатом от Партии регионов.
Оккупанты и коллаборанты провели совещание, на котором представили своих "глав".
Главой городской администрации оккупанты поставили Александра Кобца.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, в понедельник, 25 апреля, русские военные захватили здание городского совета Херсона и сняли всю украинскую символику.
Напомним, на временно захваченной территории Херсонской области оккупанты планируют провести так называемый "референдум", а также "перепись населения".
На 27 апреля в оккупированном Херсоне запланирован мирный митинг против проведения так называемого референдума о создании пресловутой "Херсонской народной республики".