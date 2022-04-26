Российские оккупанты назначили "глав" Херсона и области

В Херсоне военные РФ назначили “председателей” оккупационных администраций горсовета и облгосадминистрации. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Геннадий Лагута.

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"Главой" оккупационной администрации Херсонской области назначили Владимира Сальдо. В С 2002 по 2012 год он был мэром Херсона, а затем народным депутатом от Партии регионов.

Оккупанты и коллаборанты провели совещание, на котором представили своих "глав".

Главой городской администрации оккупанты поставили Александра Кобца.

Напомним, в понедельник, 25 апреля, русские военные захватили здание городского совета Херсона и сняли всю украинскую символику.

Напомним, на временно захваченной территории Херсонской области оккупанты планируют провести так называемый "референдум", а также "перепись населения".

На 27 апреля в оккупированном Херсоне запланирован мирный митинг против проведения так называемого референдума о создании пресловутой "Херсонской народной республики".