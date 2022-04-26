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Російські окупанти призначили "глав" Херсона та області

Російські окупанти призначили "глав" Херсона та області
Володимир Сальдо

У Херсоні військові РФ призначили "голов окупаційних адміністрацій міськради та облдержадміністрації. Про це повідомив голова Херсонської ОВ Геннадій Лагута.

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"Головою" окупаційної адміністрації Херсонської області призначено Володимира Сальдо. З 2022 по 2012 рік він був мером Херсона, а згодом народним депутатом від Партії Регіонів.

Окупанти та колаборанти провели нараду, на якій представили своїх "глав".

Головою міської адміністрації окупанти поставили Олександра Кобця.

Нагадаємо, у понеділок, 25 квітня, російські військові захопили будівлю міської ради Херсона та зняли всю українську символіку.

На тимчасово захопленій території Херсонської області окупанти планують провести так званий "референдум", а також "перепис населення".

27 квітня в окупованому Херсоні заплановано мирний мітинг проти проведення так званого референдуму про створення горезвісної "Херсонської народної республіки".

Автор:
Сергій Горєлов