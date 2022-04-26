- Тип
- Війна Війна
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
Російські окупанти призначили "глав" Херсона та області
У Херсоні військові РФ призначили "голов окупаційних адміністрацій міськради та облдержадміністрації. Про це повідомив голова Херсонської ОВ Геннадій Лагута.
"Головою" окупаційної адміністрації Херсонської області призначено Володимира Сальдо. З 2022 по 2012 рік він був мером Херсона, а згодом народним депутатом від Партії Регіонів.
Окупанти та колаборанти провели нараду, на якій представили своїх "глав".
Головою міської адміністрації окупанти поставили Олександра Кобця.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, у понеділок, 25 квітня, російські військові захопили будівлю міської ради Херсона та зняли всю українську символіку.
На тимчасово захопленій території Херсонської області окупанти планують провести так званий "референдум", а також "перепис населення".
27 квітня в окупованому Херсоні заплановано мирний мітинг проти проведення так званого референдуму про створення горезвісної "Херсонської народної республіки".