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Зеленський сказав про наслідки спроби Росії поставити колаборантів "на чолі" Херсонської області
Спроба Росії створити "владу" на окупованій частині України призведе до нових жорстких санкцій. Про це у відеозверненні заявив президент Володимир Зеленський.
"Російські війська намагаються зобразити в Херсоні та частині Запорізької області нібито "нову владу". Змінюють прапори, демонструють якихось там "самогубців" у ролі колаборантів. А що це дає Росії? Тільки нові втрати", - сказав глава держави.
За його словами, буде новий санкційний пакет від Євросоюзу, який посилить обмеження для торгівлі з РФ.
"Неминуча буде відмова більшості країн світу від російської нафти та інших російських енергоносіїв. Жодній адекватній країні не захочеться запрошувати до співпраці "Росатом", - упевнений Зеленський.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Він також зазначив, що більшість росіян заплатить бідністю за агресивну політику Кремля.
"Кожного військового злочинця та колаборанта ми встановимо, знайдемо та обов'язково притягнемо до відповідальності", - додав президент.
Нагадаємо, у понеділок, 25 квітня, російські військові захопили будівлю міської ради Херсона. Потім призначили "голів" окупаційних адміністрацій міськради та облдержадміністрації.