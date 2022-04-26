Зеленський сказав про наслідки спроби Росії поставити колаборантів "на чолі" Херсонської області

Спроба Росії створити "владу" на окупованій частині України призведе до нових жорстких санкцій. Про це у відеозверненні заявив президент Володимир Зеленський.

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"Російські війська намагаються зобразити в Херсоні та частині Запорізької області нібито "нову владу". Змінюють прапори, демонструють якихось там "самогубців" у ролі колаборантів. А що це дає Росії? Тільки нові втрати", - сказав глава держави.

За його словами, буде новий санкційний пакет від Євросоюзу, який посилить обмеження для торгівлі з РФ.

"Неминуча буде відмова більшості країн світу від російської нафти та інших російських енергоносіїв. Жодній адекватній країні не захочеться запрошувати до співпраці "Росатом", - упевнений Зеленський.

Він також зазначив, що більшість росіян заплатить бідністю за агресивну політику Кремля.

"Кожного військового злочинця та колаборанта ми встановимо, знайдемо та обов'язково притягнемо до відповідальності", - додав президент.

Нагадаємо, у понеділок, 25 квітня, російські військові захопили будівлю міської ради Херсона. Потім призначили "голів" окупаційних адміністрацій міськради та облдержадміністрації.