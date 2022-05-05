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На окупованій території Херсонської області Росія хоче заборонити Facebook та Instagram

На окупованій території Херсонської області Росія хоче заборонити Facebook та Instagram

Так звана "нова адміністрація" Херсонської області заявила, що збирається заблокувати соціальні мережі Facebook та Instagram у тимчасово окупованих населених пунктах регіону. Про це повідомляють росЗМІ.

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Загарбники призначили Кирила Стремоусова "заступником голови військово-цивільної адміністрації" області. Він цитує заяви російської влади, яка в рамках обмеження свободи слова в РФ запровадила заборону на Facebook та Instagram.

Зокрема, Стремоусов повідомив, що в окупованій частині Херсонської області заборонять ці соцмережі, оскільки вважають їх "екстремістськими". Раніше він збирався незаконно вводити в обіг рубль.

Зазначимо, що окуповану росіянами Херсонську область хотіли перевести до рубльової зони 1 травня. Загарбники планували почати видавати пенсії та соцвиплати рублями, проте українці відмовилися приймати таку валюту.

Нагадаємо, у понеділок, 25 квітня, російські військові захопили будівлю міської ради Херсона. Потім призначили "голов" окупаційних адміністрацій міськради та облдержадміністрації.

Також на тимчасово захопленій території Херсонської області окупанти планують провести так званий референдум, а також перепис населення.

Автор:
Віта Молодан