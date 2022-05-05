На окупованій території Херсонської області Росія хоче заборонити Facebook та Instagram

Так звана "нова адміністрація" Херсонської області заявила, що збирається заблокувати соціальні мережі Facebook та Instagram у тимчасово окупованих населених пунктах регіону. Про це повідомляють росЗМІ.

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Загарбники призначили Кирила Стремоусова "заступником голови військово-цивільної адміністрації" області. Він цитує заяви російської влади, яка в рамках обмеження свободи слова в РФ запровадила заборону на Facebook та Instagram.

Зокрема, Стремоусов повідомив, що в окупованій частині Херсонської області заборонять ці соцмережі, оскільки вважають їх "екстремістськими". Раніше він збирався незаконно вводити в обіг рубль.

Зазначимо, що окуповану росіянами Херсонську область хотіли перевести до рубльової зони 1 травня. Загарбники планували почати видавати пенсії та соцвиплати рублями, проте українці відмовилися приймати таку валюту.

Нагадаємо, у понеділок, 25 квітня, російські військові захопили будівлю міської ради Херсона. Потім призначили "голов" окупаційних адміністрацій міськради та облдержадміністрації.

Також на тимчасово захопленій території Херсонської області окупанти планують провести так званий референдум, а також перепис населення.