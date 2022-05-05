У Києві хочуть відновити плату за проїзд у громадському транспорті

Київська міська рада планує відновити у столиці оплату за проїзд у громадському транспорті з 16 травня.

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Відповідний проєкт рішення було опубліковано на сайті Київради.

"Відновити роботу автоматизованої системи обліку оплати проїзду у міському пасажирському транспорті у Києві незалежно від форм власності", — йдеться у документі.

Нагадаємо, безкоштовний проїзд у громадському транспорті Києва оголосила влада столиці 24 лютого, в день повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Зазначимо, що у столиці поступово відновлюють роботу приватні перевізники. Зокрема, 7 квітня запрацювало 11 маршрутів.

Актуальну інформацію щодо графіка руху наземного транспорту можна перевірити у Telegram-каналі КМДА.

Фото: ua.depositphotos.com