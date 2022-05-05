В Киеве хотят возобновить плату за проезд в общественном транспорте

Киевский городской совет планирует возобновить в столице оплату за проезд в общественном транспорте с 16 мая.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Соответствующий проект решения опубликовали на сайте Киевсовета.

"Восстановить работу автоматизированной системы учета оплаты проезда в городском пассажирском транспорте в Киеве независимо от форм собственности", — сказано в документе.

Напомним, бесплатный проезд в общественном транспорте Киева объявили власти столицы 24 февраля, в день полномасштабного вторжения России в Украину.

Отметим, что в столице постепенно возобновляют работу частные перевозчики. В частности, 7 апреля заработали 11 маршрутов.

Актуальную информацию по графику движения наземного транспорта можно проверить в Telegram-канале КГГА.

Фото: ua.depositphotos.com