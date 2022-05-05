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В Киеве хотят возобновить плату за проезд в общественном транспорте
Киевский городской совет планирует возобновить в столице оплату за проезд в общественном транспорте с 16 мая.
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Соответствующий проект решения опубликовали на сайте Киевсовета.
"Восстановить работу автоматизированной системы учета оплаты проезда в городском пассажирском транспорте в Киеве независимо от форм собственности", — сказано в документе.
Напомним, бесплатный проезд в общественном транспорте Киева объявили власти столицы 24 февраля, в день полномасштабного вторжения России в Украину.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Отметим, что в столице постепенно возобновляют работу частные перевозчики. В частности, 7 апреля заработали 11 маршрутов.
Актуальную информацию по графику движения наземного транспорта можно проверить в Telegram-канале КГГА.
Фото: ua.depositphotos.com