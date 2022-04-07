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До Києва повертаються маршрутки: відновили роботу 11 маршрутів
У столиці поступово відновлюють роботу приватні перевізники. Зокрема, 7 квітня запрацювало 11 маршрутів.
Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворознік.
У Києві відновили роботу маршрути № 183, 401, 407, 433, 499, 509, 511, 526, 530, 550 та 598.
"Це чудове доповнення до комунального громадського транспорту, особливо у тих місцях, де через великі габарити ні тролейбуси, ні автобуси проїхати поки що не можуть", – сказав Микола Поворозник.Підписуйтеся на наш YouTube канал
За необхідності збільшуватиметься кількість рухомого складу як на "приватних", так і на загальноміських маршрутах великої протяжності.
Актуальну інформацію щодо графіка руху наземного транспорту можна перевірити у Telegram-каналі КМДА.
Зазначимо, київський метрополітен поступово відновлює роботу у звичному режимі. Так, з 5 квітня знову працюватиме пересадковий вузол "Площа Льва Толстого" – "Палац спорту".
Також київський метрополітен із 4 квітня відновив сполучення через Південний міст, а на Північному мосту повністю відновлено рух транспорту в обох напрямках.
Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" запустила для киян повноцінний кільцевий маршрут електрички. Вартість проїзду за маршрутом Дарниця – Святошин повноцінним кільцем навколо Києва становить 15 гривень.