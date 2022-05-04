Подачу воды в Николаеве планируют возобновить до 15 мая

В Николаеве работают над возобновлением водоснабжения. Как сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, воду попытаются дать до 15 мая.

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"Думаю, следующая неделя, может быть, через одну неделю, но до 15 мая надо успевать, чтобы вода появлялась в каком-то виде", — сказал Ким.

По его словам, средства на реализацию проекта по запуску водоснабжения в Николаеве уже выделили.

Областные власти также организуют эвакуацию с линий разграничения. Ким отметил, что занимаются и эвакуацией животных, которых отпустили люди, чтобы не произошло экологической катастрофы.

Централизованное водоснабжение в Николаеве пострадало из-за обстрелов российскими войсками. Причем они применяли кассетные боеприпасы.

Тем временем в оккупированном Херсоне восстановили доступ к украинскому интернету после того, как РФ перенаправила интернет-трафик Херсонской области через свою инфраструктуру связи.