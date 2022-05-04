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Подачу воды в Николаеве планируют возобновить до 15 мая
В Николаеве работают над возобновлением водоснабжения. Как сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, воду попытаются дать до 15 мая.
"Думаю, следующая неделя, может быть, через одну неделю, но до 15 мая надо успевать, чтобы вода появлялась в каком-то виде", — сказал Ким.
По его словам, средства на реализацию проекта по запуску водоснабжения в Николаеве уже выделили.
Областные власти также организуют эвакуацию с линий разграничения. Ким отметил, что занимаются и эвакуацией животных, которых отпустили люди, чтобы не произошло экологической катастрофы.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Централизованное водоснабжение в Николаеве пострадало из-за обстрелов российскими войсками. Причем они применяли кассетные боеприпасы.
Тем временем в оккупированном Херсоне восстановили доступ к украинскому интернету после того, как РФ перенаправила интернет-трафик Херсонской области через свою инфраструктуру связи.