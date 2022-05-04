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Интернет в Херсоне появился: изменили маршрутизацию
Во временно оккупированном Херсоне восстановили доступ к украинскому интернету после того, как РФ перенаправила интернет-трафик Херсонской области через свою инфраструктуру связи.
Об этом сообщил председатель Николаевской ОГА Виталий Ким.
"Интернет в Херсоне появился, изменили маршрутизацию, надеюсь, дальше так и будет", — рассказал Ким.
Оператор мобильной связи lifecell сообщил, что возобновил связь в Херсоне и области.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Команда lifecell восстановила связь (все технологии) в Херсоне и Херсонской области, которая исчезла 30 апреля. Отныне абоненты в регионе могут звонить родным и пользоваться мобильным интернетом", – рассказали в компании.
Ранее британская IT-компания NetBlocks сообщала, что оккупанты полностью отключили интернет в Херсонской области. Когда соединение восстановили, трафик шел уже через РФ. Соединение в сети было маршрутизировано через российскую инфраструктуру.
Фото: ua.depositphotos.com