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Інтернет у Херсоні з'явився: змінено маршрутизацію
У тимчасово окупованому Херсоні поновили доступ до українського інтернету після того, як РФ перенаправила інтернет-трафік Херсонської області через свою інфраструктуру зв'язку.
Про це повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.
"Інтернет у Херсоні з'явився, змінили маршрутизацію, сподіваюся, далі так і буде", — розповів Кім.
Оператор мобільного зв'язку lifecell повідомив, що відновив зв'язок у Херсоні та області.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Команда lifecell відновила зв'язок (всі технології) у Херсоні та Херсонській області, який зник 30 квітня. Відтепер абоненти в регіоні можуть дзвонити рідним та користуватися мобільним інтернетом", – розповіли у компанії.
Раніше британська IT-компанія NetBlocks повідомляла, що окупанти повністю відключили інтернет у Херсонській області. Коли з'єднання було відновлено, трафік йшов уже через РФ. З'єднання в мережі було маршрутизовано через російську інфраструктуру.
Фото: ua.depositphotos.com