Спецслужби Білорусі глушать інтернет, щоб приховати пересування російської техніки

Щоб приховати інформацію про пересування російських окупаційних військ територією РБ, білорусам вимикають інтернет. Відключення від інтернету координують спецслужби.

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Білорусам відключають інтернет, щоб приховати пересування російської військової техніки територією Білорусі. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони у своєму телеграм-каналі.

За даними ГУР, вперше обмеження доступу абонентів мобільного зв'язку Білорусі до інтернету було зафіксовано 1 квітня. Потім протягом місяця доступ блокувався в ряді окремих регіонів Білорусі, на півдні та південному сході від Мінська, де найчастіше фіксували пересування військової техніки російських окупантів.

ГУР зазначає, що відключення користувачів від інтернету координують спецслужби.

"Таким чином КДБ Білорусі та ФСБ Росії намагаються обмежити спілкування патріотично налаштованих громадян та запобігти поширенню інформації в соціальних мережах про пересування територією республіки російської військової техніки", — підсумували в ГУР.

Нагадаємо, у перші дні повномасштабного вторгнення російських військ в Україну в Білорусі почали діяти партизани, які пошкодили залізничну логістику та завадили планам із захоплення Києва. Тоді було повністю паралізовано ланцюг поставок до російської армії боєприпасів, продовольства, палива. Це стало результатом роботи таємної мережі, до якої увійшли працівники залізниці Білорусі, хакери та колишні співробітники сил безпеки.

Крім того, українська розвідка повідомляла, що Росія готувала першу танкову армію до вторгнення та захоплення території Білорусі.