Наступление РФ на Киев помогли сорвать белорусские партизаны — СМИ

В первые дни полномасштабного вторжения российских войск в Украину в Беларуси начали действовать партизаны, которые нарушили железнодорожную логистику и помешали планам по захвату Киева. Об этом сообщает The Washington Post.

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По данным издания, была полностью парализована цепь поставки в российскую армию боеприпасов, продовольствия, топлива. Это стало результатом работы тайной сети, которая вошли работников железной дороги Беларуси, хакеров и бывших сотрудники сил безопасности.

Атаки были направлены на управление железных дорог, что создавало длительные простои поездов. Россиянам приходилось пополнять запасы автотранспортом, что вызвало значительные задержки.

Зависимость войск РФ от снабжение железнодорожным транспортом отметила научный сотрудник лондонской Королевского института объединенных служб Эмили Феррис. По ее словам, проблемы с логистикой привели к проблемам в наступлении войск РФ. При этом подчеркивается, что главным фактором в победы в битве за Киев стала стойкость украинцев.

Напомним, по данным украинской разведки, Россия готовила первую танковую армию к вторжению и захвату территории Беларуси.

При этом в белорусском населенном пункте Холмич, на блокпостах, военная полиция Вооруженных сил Российской Федерации и республики Беларусь проверяет личные телефоны. Гражданским сообщается, что украинские подразделения в любое время могут совершить нападение на территорию Беларуси.