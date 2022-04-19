Россия планировала оккупировать Беларусь из-за опасений войны с НАТО, — ГУР

Россия готовила первую танковую армию к вторжению и захвату территории Беларуси.

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Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

План вторжения и подавления народных протестов вооруженные силы России разработали после фальсификаций президентских выборов в Беларуси. Поводом для оккупация страны должна была стать защита РФ от втягивания "в региональную или широкомасштабную войну со странами-членами НАТО".

Одним из доказательств подготовки России к военной агрессии против страны является "Легенда к плану о перегруппировке соединений и воинских частей 1 танковой армии в район выполнения задачи".

Напомним, по данным Генерального штаба ВСУ, в белорусском населенном пункте Холмич, на блокпостах, военная полиция Вооруженных сил Российской Федерации и республики Беларусь проверяет личные телефоны. Гражданским сообщается, что украинские подразделения в любое время могут совершить нападение на территорию Беларуси.