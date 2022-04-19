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Росія планувала окупувати Білорусь через побоювання війни з НАТО, — ГУР
Росія готувала першу танкову армію до вторгнення та захоплення території Білорусі.
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
План вторгнення та придушення народних протестів збройні сили Росії розробили після фальсифікацій президентських виборів у Білорусі. Приводом для окупації країни повинен був стати захист РФ від втягування "в регіональну чи широкомасштабну війну з країнами-членами НАТО".
Одним із доказів підготовки Росії до військової агресії проти країни є "Легенда до плану про перегрупування з'єднань та військових частин 1 танкової армії в район виконання завдання".Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, за даними Генерального штабу ЗСУ, в білоруському населеному пункті Холміч, на блокпостах, військова поліція Збройних сил Російської Федерації та республіки Білорусь перевіряє особисті телефони. Громадянам повідомляється, що українські підрозділи будь-коли можуть вчинити напад на територію Білорусі.