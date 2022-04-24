Наступ РФ на Київ допомогли зірвати білоруські партизани - ЗМІ

У перші дні повномасштабного вторгнення російських військ в Україну в Білорусі почали діяти партизани, які порушили залізничну логістику та завадили планам захоплення Києва. Про це повідомляє The Washington Post.

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За даними видання, було повністю паралізовано ланцюг постачання до російської армії боєприпасів, продовольства, палива. Це стало результатом роботи таємної мережі, до якої увійшли працівники залізниці Білорусі, хакери та колишні співробітники сил безпеки.

Атаки були спрямовані на управління залізниць, що створювало тривалі простої поїздів. Росіянам доводилося поповнювати запаси автотранспортом, це спричинило значні затримки.

Залежність військ РФ від постачання залізничним транспортом відзначила науковий співробітник лондонської Королівського інституту об'єднаних служб Емілі Ферріс. За її словами, проблеми з логістикою призвели до проблем у наступі військ РФ. При цьому наголошується, що головним фактором у перемозі у битві за Київ стала стійкість українців.

Нагадаємо, за даними української розвідки, Росія готувала першу танкову армію до вторгнення та захоплення території Білорусі.

При цьому в білоруському населеному пункті Холміч на блокпостах військова поліція Збройних сил Російської Федерації та республіки Білорусь перевіряє особисті телефони. Громадянським повідомляється, що українські підрозділи будь-коли можуть вчинити напад на територію Білорусі.