Спецслужбы Беларуси глушат интернет, чтобы скрыть передвижение российской техники

Чтобы скрыть информацию о передвижении российских оккупационных войск по территории РБ, белорусам выключают интернет. Отключение от интернета координируют спецслужбы.

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Белорусам отключают интернет, чтобы скрыть передвижение российской военной техники по территории Беларуси. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны в своем телеграм-канале.

По данным ГУР, впервые ограничение доступа абонентов мобильной связи Беларуси к сети интернет было зафиксировано 1 апреля. Потом в течение месяца доступ блокировался в ряде отдельных регионов Беларуси на юге и юго-востоке от Минска, где чаще всего фиксировали передвижение военной техники российских оккупантов.

ГУР отмечает, что отключение пользователей от интернета координируют спецслужбы.

"Таким образом КГБ Беларуси и ФСБ России пытаются ограничить общение патриотически настроенных граждан и предотвратить распространение информации в социальных сетях о передвижении по территории республики российской военной техники", – подытожили в ГУР.

Напомним, в первые дни полномасштабного вторжения российских войск в Украину в Беларуси начали действовать партизаны, которые нарушили железнодорожную логистику и помешали планам по захвату Киева. Тогда была полностью парализована цепь поставок в российскую армию боеприпасов, продовольствия, топлива. Это стало результатом работы тайной сети, в которую вошли работники железной дороги Беларуси, хакеры и бывшие сотрудники сил безопасности.

Кроме того, украинская разведка сообщала, что Россия готовила первую танковую армию к вторжению и захвату территории Беларуси.