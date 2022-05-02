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Спецслужбы Беларуси глушат интернет, чтобы скрыть передвижение российской техники
Чтобы скрыть информацию о передвижении российских оккупационных войск по территории РБ, белорусам выключают интернет. Отключение от интернета координируют спецслужбы.
Белорусам отключают интернет, чтобы скрыть передвижение российской военной техники по территории Беларуси. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны в своем телеграм-канале.
По данным ГУР, впервые ограничение доступа абонентов мобильной связи Беларуси к сети интернет было зафиксировано 1 апреля. Потом в течение месяца доступ блокировался в ряде отдельных регионов Беларуси на юге и юго-востоке от Минска, где чаще всего фиксировали передвижение военной техники российских оккупантов.
ГУР отмечает, что отключение пользователей от интернета координируют спецслужбы.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Таким образом КГБ Беларуси и ФСБ России пытаются ограничить общение патриотически настроенных граждан и предотвратить распространение информации в социальных сетях о передвижении по территории республики российской военной техники", – подытожили в ГУР.
Напомним, в первые дни полномасштабного вторжения российских войск в Украину в Беларуси начали действовать партизаны, которые нарушили железнодорожную логистику и помешали планам по захвату Киева. Тогда была полностью парализована цепь поставок в российскую армию боеприпасов, продовольствия, топлива. Это стало результатом работы тайной сети, в которую вошли работники железной дороги Беларуси, хакеры и бывшие сотрудники сил безопасности.
Кроме того, украинская разведка сообщала, что Россия готовила первую танковую армию к вторжению и захвату территории Беларуси.