У Скадовську змогли відновити мобільний зв'язок

Мер Скадовська Олександр Яковлєв повідомив, що у місті з'явився мобільний зв'язок, але інтернет все ще не працює.

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Про це голова міськради написав на своїй сторінці у Facebook.

Раніше британська IT-компанія NetBlocks повідомила, що РФ перенаправила інтернет-трафік Херсонської області через свою інфраструктуру зв'язку.

"Цієї суботи інтернет у регіоні був повністю відключений від українських провайдерів. Коли з'єднання відновили, трафік йшов уже через РФ. З'єднання в мережі було маршрутизовано через російську інфраструктуру зв'язку, так що, ймовірно, він підпадає під дію регуляцій, стеження та цензури", — йдеться на сайті компанії.

У ніч з 2 на 3 квітня жителі області почали повідомляти у соцмережах, що у них перестав працювати мобільний інтернет. Незабаром у Херсоні запрацював зв'язок Vodafone, мобільний інтернет від оператора "Київстар" станом на 10:00 не працює.

У Держспецзв'язку заявили, що відключення українського зв'язку, як і запровадження валюти країни-агресора та примусова сплата податків бізнесом окупаційним утворенням, мають створити принаймні видимість існування нового квазіутворення для внутрішнього російського споживання.

Нагадаємо, російські окупаційні сили 30 квітня позбавили мешканців не тільки Херсонської області, а й частини Запорізької області, яку вони контролюють, доступу до фіксованого інтернету та мобільного зв'язку українських операторів.