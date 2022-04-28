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Окуповану РФ Херсонську область з 1 травня планують перевести на рублі
Окуповану росіянами Херсонську область з 1 травня планують перевести до рубльової зони.
Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ з посиланням на самопроголошеного "заступника голови військово-цивільної адміністрації" Кирила Стремоусова.
За його словами, перші чотири місяці планується перехідний період, коли гривня ходитиме нарівні з рублем. Потім залишиться лише російська валюта.
Зазначимо, херсонці ще раз висловили свою позицію, що не бажають бачити окупантів у рідному місті, та 27 квітня вийшли на проукраїнський мітинг, який проходив на площі Свободи. Російські військові розігнали людей, застосувавши сльозогінний газ та світлошумові шашки.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, у понеділок, 25 квітня, російські військові захопили будівлю міської ради Херсона. Потім призначили "голів" окупаційних адміністрацій міськради та облдержадміністрації.
Також на тимчасово захопленій території Херсонської області окупанти планують провести так званий референдум, а також перепис населення.
Як заявив президент Володимир Зеленський, спроба Росії створити "владу" на тимчасово окупованій частині України призведе до нових жорстких санкцій.