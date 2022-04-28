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Оккупированную РФ Херсонскую область с 1 мая планируют перевести в рублевую зону
Оккупированную россиянами Херсонскую область с 1 мая планируют перевести в рублевую зону.
Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ со ссылкой на самопровозглашенного "зампреда военно-гражданской администрации" Кирилла Стремоусова.
По его словам, первые четыре месяца планируется переходный период, когда гривня будет ходить наравне с рублем. Затем останется только российская валюта.
Отметим, херсонцы еще раз высказали свою позицию, что не желают видеть оккупантов в родном городе, и 27 апреля вышли на проукраинский митинг, который проходил на площади Свободы. Российские военные разогнали людей, применив слезоточивый газ и светошумовые шашки.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, в понедельник, 25 апреля, русские военные захватили здание городского совета Херсона. Затем назначили "председателей" оккупационных администраций горсовета и облгосадминистрации.
Также на временно захваченной территории Херсонской области оккупанты планируют провести так называемый "референдум", а также "перепись населения".
Как заявил президент Владимир Зеленский, попытка России создать "власть" на временно оккупированной части Украины приведет к новым жестким санкциям.