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В Херсоне оккупанты слезоточивым газом и светошумовыми шашками разогнали проукраинский митинг (ВИДЕО)
Херсонцы еще раз высказали свою позицию, что не желают видеть оккупантов в родном городе, и 27 апреля вышли на проукраинский митинг, который проходил на площади Свободы. Российские военные разогнали людей, применив слезоточивый газ и светошумовые шашки.
Об этом сообщают херсонские телеграмм-каналы.
Жители Херсона провели митинг за Украину с плакатами и государственными флагами.
Люди с плакатами и украинскими флагами выкрикивали лозунги "Херсон – это Украина" и "Слава Украине".Подписывайтесь на наш Telegram канал
Сообщается, что российские оккупанты разогнали людей, применив слезоточивый газ и светошумовые шашки.
При этом сами российские оккупанты вели огонь по протестующим с безопасного для себя расстояния, не приближаясь к активистам.
Впоследствии в СМИ появилась информация о четырех пострадавших митингующих.