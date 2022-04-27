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В Херсоне оккупанты слезоточивым газом и светошумовыми шашками разогнали проукраинский митинг (ВИДЕО)

В Херсоне оккупанты слезоточивым газом и светошумовыми шашками разогнали проукраинский митинг
Российские оккупанты разогнали людей, применив слезоточивый газ

Херсонцы еще раз высказали свою позицию, что не желают видеть оккупантов в родном городе, и 27 апреля вышли на проукраинский митинг, который проходил на площади Свободы. Российские военные разогнали людей, применив слезоточивый газ и светошумовые шашки.

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Об этом сообщают херсонские телеграмм-каналы.

Жители Херсона провели митинг за Украину с плакатами и государственными флагами.

Люди с плакатами и украинскими флагами выкрикивали лозунги "Херсон – это Украина" и "Слава Украине".

Сообщается, что российские оккупанты разогнали людей, применив слезоточивый газ и светошумовые шашки.

Фото 2 — В Херсоне оккупанты слезоточивым газом и светошумовыми шашками разогнали проукраинский митинг (ВИДЕО)

При этом сами российские оккупанты вели огонь по протестующим с безопасного для себя расстояния, не приближаясь к активистам.

Фото 3 — В Херсоне оккупанты слезоточивым газом и светошумовыми шашками разогнали проукраинский митинг (ВИДЕО)

Впоследствии в СМИ появилась информация о четырех пострадавших митингующих.

Автор:
Светлана Манько