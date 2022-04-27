У Херсоні окупанти сльозогінним газом та світлошумовими шашками розігнали проукраїнський мітинг (ВІДЕО)

Херсонці ще раз висловили свою позицію, що не бажають бачити окупантів у рідному місті, та 27 квітня вийшли на проукраїнський мітинг, який проходив на площі Свободи. Російські військові розігнали людей, застосувавши сльозогінний газ та світлошумові шашки.

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Про це повідомляють херсонські телеграм-канали.

Жителі Херсона провели мітинг за Україну з плакатами та державними прапорами.

Люди з плакатами та українськими прапорами вигукували гасла "Херсон – це Україна" та "Слава Україні".

Повідомляється, що російські окупанти розігнали людей, застосувавши сльозогінний газ та світлошумові шашки.

При цьому самі російські окупанти вели вогонь протестувальниками з безпечної для себе відстані, не наближаючись до активістів.

Згодом у ЗМІ з'явилася інформація про 4 постраждалих мітингувальників.