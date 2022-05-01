Оккупанты отключили интернет и мобильную связь в Херсонской и Запорожской областях

Российские оккупационные силы 30 апреля лишили жителей не только Херсонской области, но и контролируемой ими части Запорожской области доступа к фиксированному интернету и мобильной связи украинских операторов.

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Как сообщает Государственная служба специальной связи и защиты информации, жители региона сначала почувствовали перебои с этими видами связи, а затем услуги пропали вообще.

"Известно, что причиной отсутствия связи стали обрывы волоконно-оптических магистральных линий и отключение от электроснабжения оборудования операторов в этих регионах", - говорится в сообщении.

Госспецсвязи подчеркивает, что проблемы, возникшие одновременно у всех операторов, - не что иное, как очередная попытка оккупантов оставить украинцев без доступа к правдивой информации о ходе войны, которую развязала Россия против Украины, сделав свою пропаганду безальтернативным источником информации, как в самой РФ.

"Кремлевские прихвостни поставили своей целью обеспечить своего вождя хотя бы какой-то победой, которую он мог бы "продать" своему избирателю. Не способные добиться какого-либо результата на поле боя, они ищут выходы. Один из них – создание новых так называемых республик", - заявили в ведомстве.

Однако там считают, что создание так называемой "Херсонской народной республики" в нынешней ситуации выглядит довольно призрачно, поскольку украинцы, несмотря на агрессию в отношении них, использование слезоточивого газа и оружия, выходят на проукраинские акции протеста.

"Так что не удивительно, что параллельно с отключением украинских операторов на вражеских информационных ресурсах начали распространять фейковые истории о том, что распоряжение отключить связь дала украинская власть. Это неправда, поскольку мы всегда выступали за максимальный доступ украинцев к средствам связи", – подчеркивается в сообщении.

В службе также напоминают, что Национальный центр оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций при Госспецсвязи и перед войной, и в начале вторжения выразил однозначную позицию государства о том, что операторы должны обеспечить украинцев связью и доступом к информации.

"Отключение украинской связи, равно как и введение валюты страны-агрессора и принудительная уплата налогов бизнесом оккупационным образованиям, должны создать по крайней мере видимость существования нового квазиобразования для внутреннего российского потребления. И на этом фоне скормить россиянам фейковые результаты вероятного фейкового референдума", - говорят в ведомстве.

Оно призывает всех украинцев, которые находятся на оккупированных районах, по возможности переезжать в другие регионы, быть осторожными и не подвергать себя опасности.

"Вы до сих пор можете оставаться на связи с Украиной. Даже если оккупанты отключили украинское эфирное вещание, связь и интернет, слушайте радио на средних волнах (1278, 1404, 873, 657 кГц) с помощью старых приемников. Также украинские каналы раскодированы на спутнике Hotbird 13: частота 11219 МГц, поляризация H (горизонтальная), символьная скорость 29900, коррекция ошибок: FEC 3/5", - сообщили в ведомстве.

В свою очередь мобильный оператор Vodafone Украина отреагировал на отключение связи на оккупированной части юга Украины, заявив, что в ночь на 1 мая инженеры компании все же возобновили ее в Приморске и Бердянске Запорожской области.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Telegram-канале также сообщил, что восстановительные работы ведутся. "Связь будет возобновлена", - заявил он.

"В минувшие сутки враг пытался повредить сети украинских операторов в части Херсонской и Запорожской областей и распространял фейковую информацию о ситуации в регионе. "Vodafone Украина" никогда не отключает свои услуги, наоборот делает все для того, чтобы возобновить связь, где есть хоть минимальная возможность для этого", - говорится в сообщении.

Отметим, что по данным украинской военной разведки, "референдумы" оккупанты хотят провести не только в Херсонской, но и в Запорожской области, а также в оккупированной Снигиревке Николаевской области.

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