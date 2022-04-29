"Разборки" оккупантов: Под Херсоном произошла перестрелка между бурятами и чеченцами - разведка

В оккупированной российской армией селе Киселевка Чернобаевской сельской общины Херсонской области произошла перестрелка между военнослужащими чеченской и бурятской национальности, сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

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По данным ведомства, в ночном инциденте отметились более 50 участников с каждой стороны, однако точное количество раненых и погибших пока неизвестно.

"Причины межэтнического конфликта заключаются в нежелании бурят вести наступательные боевые действия и "неравноправности" условий с чеченцами. Последние вообще не бывают на передовой, оставаясь в тылу исключительно в качестве "заградительных отрядов". Их задача – побуждать подразделения оккупантов к активным действиям, то есть открывать огонь по тому, кто пытается отступать", – объяснили в ГУР.

Также, по данным военной разведки, причиной конфликта стала неравномерность распределения награбленного оккупантами, поскольку "основную выгоду от мародерства получают те же чеченцы".

Кроме этого, ГУР сообщает, что по причине нежелания участвовать в наступательных действиях возник конфликт между командирами и личным составом подразделений Вооруженных сил РФ в оккупированном селе Федоровка Запорожской области.

"Россияне жалуются местным жителям на обман при подписании контрактов и получении согласия на участие в боевых действиях. Выяснилось, что российским контрактникам была обещана операция по "крымскому сценарию". То есть, отсутствие сопротивления со стороны Украины, выделение жилья на занятых территориях и спокойное прохождение службы", - говорят украинские разведчики.

Однако, увидев реальную картину, многие россияне отказались вести дальнейшую службу, что повлекло за собой конфликт, разбираться в котором прибыли представители Федеральной службы безопасности РФ. Часть военнослужащих после допросов, по данным ГУР, увезли в неизвестном направлении, и к месту несения службы они не вернулись.

Напомним также, что ранее ГУР сообщало, что российские власти планируют провести принудительную мобилизацию среди жителей оккупированных территорий Запорожской и Херсонской областей.