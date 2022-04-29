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"Разборки" оккупантов: Под Херсоном произошла перестрелка между бурятами и чеченцами - разведка
В оккупированной российской армией селе Киселевка Чернобаевской сельской общины Херсонской области произошла перестрелка между военнослужащими чеченской и бурятской национальности, сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
По данным ведомства, в ночном инциденте отметились более 50 участников с каждой стороны, однако точное количество раненых и погибших пока неизвестно.
"Причины межэтнического конфликта заключаются в нежелании бурят вести наступательные боевые действия и "неравноправности" условий с чеченцами. Последние вообще не бывают на передовой, оставаясь в тылу исключительно в качестве "заградительных отрядов". Их задача – побуждать подразделения оккупантов к активным действиям, то есть открывать огонь по тому, кто пытается отступать", – объяснили в ГУР.
Также, по данным военной разведки, причиной конфликта стала неравномерность распределения награбленного оккупантами, поскольку "основную выгоду от мародерства получают те же чеченцы".Подписывайтесь на наш YouTube канал
Кроме этого, ГУР сообщает, что по причине нежелания участвовать в наступательных действиях возник конфликт между командирами и личным составом подразделений Вооруженных сил РФ в оккупированном селе Федоровка Запорожской области.
"Россияне жалуются местным жителям на обман при подписании контрактов и получении согласия на участие в боевых действиях. Выяснилось, что российским контрактникам была обещана операция по "крымскому сценарию". То есть, отсутствие сопротивления со стороны Украины, выделение жилья на занятых территориях и спокойное прохождение службы", - говорят украинские разведчики.
Однако, увидев реальную картину, многие россияне отказались вести дальнейшую службу, что повлекло за собой конфликт, разбираться в котором прибыли представители Федеральной службы безопасности РФ. Часть военнослужащих после допросов, по данным ГУР, увезли в неизвестном направлении, и к месту несения службы они не вернулись.
Напомним также, что ранее ГУР сообщало, что российские власти планируют провести принудительную мобилизацию среди жителей оккупированных территорий Запорожской и Херсонской областей.