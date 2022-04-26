ВСУ уничтожили склад боеприпасов на Херсонщине, в районе Рубежного продолжаются бои - Генштаб

Продолжаются наступательные действия противника в Восточной операционной зоне с целью разгрома группировки Объединенных сил, установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и обеспечения сухопутного коридора между территориями и оккупированным Крымом.

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Об этом сообщает пресс-служба Генштабе ВСУ.

Отмечается, что на Слобожанском направлении противник усиливает группировку войск, продолжает частичную блокировку города Харькова и огневое поражение подразделений украинских войск и объектов критической инфраструктуры. Войска РФ пытаются проводить наступление в направлении населенного пункта Заводы к юго-западу от Изюма. Продолжаются боевые действия.

По информации Генштаба ВСУ, на Донецком и Таврическом направлениях врагом осуществляется перемещение пунктов управления ближе к линии боевого столкновения.

Генштаб сообщает, что противник оказывает огневое воздействие по позициям наших войск с применением минометов, ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня по всей линии столкновения:

на Северодонецком направлении противник ведет боевые действия в районе населенного пункта Рубежное;

на Попаснянском направлении пытается занять Попасную, продолжаются бои;

на Авдеевском направлении враг пытается вести наступательные действия, успеха не имеет;на Кураховском направлении противник безуспешно совершал наступательные действия в направлении населенных пунктов Новомихайловка и Марьинка;

на Запорожском направлении противник ведет наступательные боевые действия в направлении населенного пункта Трудолюбовка, продолжаются бои.

Также Генштаб сообщает, что на Южнобугском направлении противник по всей линии столкновения производил единичные обстрелы наших подразделений. Фиксируется разведывательная активность в районе административной границы Николаевской области.

В районе населенного пункта Великая Александровка Херсонской области ВСУ уничтожили склад с боеприпасами и более 70 человек личного состава врага.

Генштаб ВСУ сообщает, что группировкой Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины за предыдущие сутки было поражено десять воздушных целей: три самолета, четыре БПЛА оперативно-тактического уровня и три крылатые ракеты.

"На территории Донецкой и Луганской за минувшие сутки отбиты шесть атак врага, уничтожены четыре танка, пять артиллерийских систем, тринадцать единиц бронированной техники, пятнадцать единиц автомобильной техники, два топливозаправщика и одна зенитная установка", - сообщает Генштаб.

Кроме того, российские оккупанты продолжают грабить местное население на временно занятых территориях Украины.

Подразделения врага пытаются осуществлять воздушную разведку над территорией Одесской области, но несут потери.