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ВСУ уничтожили склад боеприпасов на Херсонщине, в районе Рубежного продолжаются бои - Генштаб
Продолжаются наступательные действия противника в Восточной операционной зоне с целью разгрома группировки Объединенных сил, установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и обеспечения сухопутного коридора между территориями и оккупированным Крымом.
Об этом сообщает пресс-служба Генштабе ВСУ.
Отмечается, что на Слобожанском направлении противник усиливает группировку войск, продолжает частичную блокировку города Харькова и огневое поражение подразделений украинских войск и объектов критической инфраструктуры. Войска РФ пытаются проводить наступление в направлении населенного пункта Заводы к юго-западу от Изюма. Продолжаются боевые действия.
По информации Генштаба ВСУ, на Донецком и Таврическом направлениях врагом осуществляется перемещение пунктов управления ближе к линии боевого столкновения.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Генштаб сообщает, что противник оказывает огневое воздействие по позициям наших войск с применением минометов, ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня по всей линии столкновения:
- на Северодонецком направлении противник ведет боевые действия в районе населенного пункта Рубежное;
- на Попаснянском направлении пытается занять Попасную, продолжаются бои;
- на Авдеевском направлении враг пытается вести наступательные действия, успеха не имеет;на Кураховском направлении противник безуспешно совершал наступательные действия в направлении населенных пунктов Новомихайловка и Марьинка;
- на Запорожском направлении противник ведет наступательные боевые действия в направлении населенного пункта Трудолюбовка, продолжаются бои.
Также Генштаб сообщает, что на Южнобугском направлении противник по всей линии столкновения производил единичные обстрелы наших подразделений. Фиксируется разведывательная активность в районе административной границы Николаевской области.
В районе населенного пункта Великая Александровка Херсонской области ВСУ уничтожили склад с боеприпасами и более 70 человек личного состава врага.
Генштаб ВСУ сообщает, что группировкой Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины за предыдущие сутки было поражено десять воздушных целей: три самолета, четыре БПЛА оперативно-тактического уровня и три крылатые ракеты.
"На территории Донецкой и Луганской за минувшие сутки отбиты шесть атак врага, уничтожены четыре танка, пять артиллерийских систем, тринадцать единиц бронированной техники, пятнадцать единиц автомобильной техники, два топливозаправщика и одна зенитная установка", - сообщает Генштаб.
Кроме того, российские оккупанты продолжают грабить местное население на временно занятых территориях Украины.
Подразделения врага пытаются осуществлять воздушную разведку над территорией Одесской области, но несут потери.