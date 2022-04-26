ЗСУ знищили склад боєприпасів на Херсонщині, в районі Рубіжного продовжуються бої - зведення Генштабу

Продовжуються наступальні дії супротивника у Східній операційній зоні з метою розгрому угруповання Об'єднаних сил, встановлення повного контролю над територією Донецької та Луганської областей та забезпечення сухопутного коридору між територіями та окупованим Кримом.

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Про це повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ.

Зазначається, що на Слобожанському напрямку противник посилює угруповання військ, продовжує часткове блокування міста Харків та вогневу поразку підрозділів українських військ та об'єктів критичної інфраструктури. Війська РФ намагаються проводити наступ у напрямі населеного пункту Заводи на південний захід від Ізюма. Продовжуються бойові дії.

За інформацією Генштабу ЗСУ, на Донецькому та Таврійському напрямах ворогом здійснюється переміщення пунктів управління ближче до лінії бойового зіткнення.

Генштаб повідомляє, що противник надає вогневий вплив на позиції наших військ із застосуванням мінометів, ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню по всій лінії зіткнення:

на Сєвєродонецькому напрямку противник веде бойові дії у районі населеного пункту Рубіжне;

на Попаснянському напрямі намагається зайняти Попасну, продовжуються бої;

на Авдіївському напрямку ворог намагається вести наступальні дії, успіху не має; на Курахівському напрямку противник безуспішно вчиняв наступальні дії у напрямку населених пунктів Новомихайлівка та Мар'їнка;

на Запорізькому напрямку противник веде наступальні бойові дії у напрямку населеного пункту Трудолюбівка, продовжуються бої.

Також Генштаб повідомляє, що на Південнобузькому напрямку противник по всій лінії зіткнення провадив поодинокі обстріли наших підрозділів. Фіксується розвідувальна активність у районі адміністративного кордону Миколаївської області.

У районі населеного пункту Велика Олександрівка Херсонської області ЗСУ знищили склад із боєприпасами та понад 70 осіб особового складу ворога.

Генштаб ЗСУ повідомляє, що угрупуванням Повітряних Сил Збройних Сил України за попередню добу було вражено десять повітряних цілей: три літаки, чотири БПЛА оперативно-тактичного рівня та три крилаті ракети.

"На території Донецької та Луганської за минулу добу відбито шість атак ворога, знищено чотири танки, п'ять артилерійських систем, тринадцять одиниць броньованої техніки, п'ятнадцять одиниць автомобільної техніки, два паливозаправники та одна зенітна установка", - повідомляє Генштаб.

Окрім того, російські окупанти продовжують грабувати місцеве населення на тимчасово зайнятих територіях України.

Підрозділи ворога намагаються здійснювати повітряну розвідку над територією Одеської області, але зазнають втрат.