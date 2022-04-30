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Это не авария: в оккупированной Херсонской области пропала мобильная связь и интернет
В оккупированной российскими войсками Херсонской области пропала мобильная связь и интернет.
Об этом сообщает "Суспільне Херсон".
"Нет связи в Херсоне, Каховском районе, Новотроицком и Чаплинском общинах", - говорится в сообщении.
Один из ведущих специалистов мобильного оператора Vodafone в Херсоне сообщил, что это, к сожалению, не авария.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Как сообщалось ранее, оккупанты планируют перевести с 1 мая Херсонскую область в рублевую зону. Первые четыре месяца планируется переходный период, когда гривня будет ходить наравне с рублем. Затем останется только российская валюта.
Также на Херсонщине оккупанты заставляют учителей перейти на школьную программу по российским методичкам.
Ранее херсонцы еще раз высказали свою позицию, что не желают видеть оккупантов в родном городе, и 27 апреля вышли на проукраинский митинг, который проходил на площади Свободы. Российские военные разогнали людей, применив слезоточивый газ и светошумовые шашки.
Напомним, "главой" оккупационной администрации Херсонской области назначили Владимира Сальдо. В С 2002 по 2012 год он был мэром Херсона, а затем народным депутатом от Партии регионов. Главой городской администрации оккупанты поставили Александра Кобца.