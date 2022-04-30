Это не авария: в оккупированной Херсонской области пропала мобильная связь и интернет

В оккупированной российскими войсками Херсонской области пропала мобильная связь и интернет.

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Об этом сообщает "Суспільне Херсон".

"Нет связи в Херсоне, Каховском районе, Новотроицком и Чаплинском общинах", - говорится в сообщении.

Один из ведущих специалистов мобильного оператора Vodafone в Херсоне сообщил, что это, к сожалению, не авария.

Как сообщалось ранее, оккупанты планируют перевести с 1 мая Херсонскую область в рублевую зону. Первые четыре месяца планируется переходный период, когда гривня будет ходить наравне с рублем. Затем останется только российская валюта.

Также на Херсонщине оккупанты заставляют учителей перейти на школьную программу по российским методичкам.

Ранее херсонцы еще раз высказали свою позицию, что не желают видеть оккупантов в родном городе, и 27 апреля вышли на проукраинский митинг, который проходил на площади Свободы. Российские военные разогнали людей, применив слезоточивый газ и светошумовые шашки.

Напомним, "главой" оккупационной администрации Херсонской области назначили Владимира Сальдо. В С 2002 по 2012 год он был мэром Херсона, а затем народным депутатом от Партии регионов. Главой городской администрации оккупанты поставили Александра Кобца.