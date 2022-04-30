Це не аварія: в окупованій Херсонській області зник мобільний зв'язок та інтернет

В окупованій російськими військами Херсонській області зник мобільний зв'язок та інтернет.

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Про це повідомляє "Суспільне Херсон".

"Немає зв'язку в Херсоні, Каховському районі, Новотроїцькій та Чаплинській громадах", - йдеться у повідомленні.

Один із провідних фахівців мобільного оператора Vodafone у Херсоні повідомив, що це, на жаль, не аварія.

Як повідомлялося раніше, окупанти планують перевести з 1 травня Херсонську область у рубльову зону. Перші чотири місяці планується перехідний період, коли гривня ходитиме нарівні з рублем. Потім залишиться лише російська валюта.

Також на Херсонщині окупанти змушують вчителів перейти на шкільну програму за російськими методичками.

Раніше херсонці ще раз висловили свою позицію, що не бажають бачити окупантів у рідному місті, та 27 квітня вийшли на проукраїнський мітинг, який проходив на площі Свободи. Російські військові розігнали людей, застосувавши сльозогінний газ та світлошумові шашки.

Нагадаємо, головою окупаційної адміністрації Херсонської області призначили Володимира Сальдо. З 2002 по 2012 рік він був мером Херсона, а потім народним депутатом від Партії регіонів. Головою міської адміністрації окупанти поставили Олександра Кобця.