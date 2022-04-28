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На Херсонщине оккупанты заставляют учителей перейти на школьную программу по российским методичкам

На Херсонщине оккупанты заставляют учителей перейти на школьную программу по российским методичкам

В Геническе Херсонской области российские военные угрожают местным работникам сферы образования лишить их работы, если они не будут следовать “правильной” программе обучения.

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В оккупированном Геническе на Херсонщине учителей заставляют перейти на школьную программу по российским методичкам. 28 апреля там собрали директоров школ и заявили, что с 1 сентября все учителя должны перейти на российскую программу обучения. Об этом сообщил первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский.

По словам Соболевского, сейчас в городе собирают списки тех, кто согласен перейти на российские школьные программы, а летом их планируют отправить в Крым для перепрофилирования. Тем учителям, кто не согласен на российскую школьную программу, угрожают увольнением. 

"Я верю, что до первого сентября Херсонская область не только будет свободна от орков, но и начнет восстанавливаться", — отметил Соболевский.

Напомним, что вчера, 28 апреля, стало известно о планах оккупантов перевести с 1 мая Херсонскую область в рублевую зону. Первые четыре месяца планируется переходный период, когда гривня будет ходить наравне с рублем. Затем останется только российская валюта.

Ранее херсонцы еще раз высказали свою позицию, что не желают видеть оккупантов в родном городе, и 27 апреля вышли на проукраинский митинг, который проходил на площади Свободы. Российские военные разогнали людей, применив слезоточивый газ и светошумовые шашки.