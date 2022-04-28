На Херсонщині окупанти змушують вчителів перейти на шкільну програму за російськими методичками

У Генічеську Херсонської області російські військові загрожують місцевим працівникам сфери освіти позбавити їх роботи, якщо вони не наслідуватимуть “правильну” програму навчання.

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В окупованому Генічеську на Херсонщині вчителів змушують перейти на шкільну програму за російськими методичками. 28 квітня там зібрали директорів шкіл та заявили, що з 1 вересня всі вчителі мають перейти на російську програму навчання. Про це повідомив перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський.

За словами Соболевського, зараз у місті збирають списки тих, хто погоджується перейти на російські шкільні програми, а влітку їх планують відправити до Криму для перепрофілювання. Тим вчителям, хто не погоджується на російську шкільну програму, загрожують звільненням.

"Я вірю, що до першого вересня Херсонська область не лише буде вільна від орків, а й почне відновлюватися", - зазначив Соболевський.

Нагадаємо, що вчора, 28 квітня, стало відомо про плани окупантів перевести з 1 травня Херсонську область у рублеву зону. Перші чотири місяці планується перехідний період, коли гривня ходитиме нарівні з карбованцем. Потім залишиться лише російська валюта.

Раніше херсонці ще раз висловили свою позицію, що не бажають бачити окупантів у рідному місті, та 27 квітня вийшли на проукраїнський мітинг, який проходив на площі Свободи. Російські військові розігнали людей, застосувавши сльозогінний газ та світлошумові шашки.