Коллаборантам из Херсонской области объявили подозрение в госизмене

Возбуждены дела на так называемых "председателя Херсонской обладминистрации" и "председателя Херсонской городской администрации", сообщает пресс-служба СБУ.

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После временной оккупации Херсона у российских военных возникли трудности с поиском и назначением на руководящие должности местных жителей, так как у большинства — проукраинская позиция.

В связи с этим оккупантам пришлось объявить "руководителем городской администрации" жителя Киева, который до 1991 жил в Херсоне. А "руководителем областной администрации" оккупанты назначили экс-главу Херсона, имеющего пророссийские взгляды. С начала полномасштабной войны он пытался организовать митинги в поддержку российской оккупации.

Обоим фигурантам объявлено о подозрении в государственной измене. Их ожидает наказание в виде лишения свободы сроком 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, "главой" оккупационной администрации Херсонской области назначили Владимира Сальдо. В С 2002 по 2012 год он был мэром Херсона, а затем народным депутатом от Партии регионов. Главой городской администрации оккупанты поставили Александра Кобца.

Тем временем Запорожская прокуратура объявила подозрение в коллаборационизме Андрею Шевчику, который назвал себя мэром Энергодара.