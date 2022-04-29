Колаборантам із Херсонської області оголосили підозру у держзраді

Порушено справи на так званих "голову Херсонської обладміністрації" та "голову Херсонської міської адміністрації", повідомляє прес-служба СБУ.

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Після тимчасової окупації Херсона у російських військових виникли труднощі з пошуком та призначенням на керівні посади місцевих жителів, оскільки у більшісті – проукраїнська позиція.

У зв'язку з цим окупантам довелося оголосити "керівником міської адміністрації" мешканця Києва, який до 1991 року жив у Херсоні. А "керівником обласної адміністрації" окупанти призначили екс-главу Херсона, який має проросійські погляди. З початку повномасштабної війни він намагався організувати мітинги на підтримку російської окупації.

Обом фігурантам оголошено про підозру у державній зраді. На них чекає покарання у вигляді позбавлення волі строком на 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, головою окупаційної адміністрації Херсонської області призначили Володимира Сальда. З 2002 по 2012 рік він був мером Херсона, а потім народним депутатом від Партії регіонів. Головою міської адміністрації окупанти поставили Олександра Кобця.

Тим часом, Запорізька прокуратура оголосила підозру в колабораціонізмі Андрію Шевчику, який назвав себе мером Енергодара.